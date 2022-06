Mulher é ferida por estilhaços de vidros no rosto durante acidente com veículo no Mutum

- Publicidade -

A jovem Jaqueline Figueira Gonçalves da Silva, sofreu um acidente onde teve parte do rosto ferido enquanto trafegava em um veículo PAMPA na noite desta Sexta-feira (24).

Segundo relatos, uma pessoa não identificada teria quebrado o vidro do carro da vítima, causando o acidente. A causa da fúria não foi revelado.

A vítima estava perdendo bastante sangue e uma viatura do Serviço Móvel de Urgência (SAMU), foi acionada. Devido o local ser de difícil acesso e longe da capital, a vítima estava sendo transportada no mesmo veículo que se feriu com destino ao Pronto Socorro de Rio Branco (PS).

Ao ser interceptado pelo SAMU, a vítima recebeu os primeiros atendimentos na viatura e encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Sobral.

Segundos informações repassadas pela equipe médica do Serviço Móvel de Urgência, a vítima está sem riscos de vida e deve ficar internada e receber alta em menos de 24 horas.

Veja vídeo: