Mulher é executada com tiro na cabeça em Rio Branco

- Publicidade -

O homicídio aconteceu na noite deste domingo, 12, por volta das 20h30 na rua Padre José, no bairro Triângulo Novo, em Rio Branco.

A vítima identificada pelo nome Ingrid Marciano da Silva, de 20 anos. Foi executada com tiro na cabeça, quando conversava e consumia entorpecentes na companhia de amigos.

De acordo com o apurado pela Polícia Militar, a mulher já havia morado por muitos anos no bairro Triângulo Novo e atualmente estaria morando no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, mas na noite deste domingo, ela foi deixar a filha para o ex-marido, ao retornar ela se encontra com amigos e com outro ex- companheiro e todos estariam desde cedo consumindo entorpecente, quando um homem não identificado , sem nenhum motivo aparente, ou discussão sacou de uma escopeta e efetuou um tiro na cabeça de Ingrid.

Moradores da rua acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU que foi ao local, mas chegando a mulher já estava sem vida.

Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP estiveram no local e iniciaram investigação, mas inicialmente o crime não teria motivação passional, apesar da mulher estar acompanhada do ex e do atual companheiro.

A Polícia não descarta nenhuma hipótese, mas a princípio trabalha com questões relacionadas ao trágico e consumo excessivo de entorpecentes.

Veja vídeo: