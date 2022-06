Mulher é executada a tiros e corpo ainda não foi reconhecido

- Publicidade -

Na madrugada desta quarta-feira,29, policiais militares do 1° Batalhão foram acionados via COPOM para atender um ocorrência de disparos de armas de fogo que estaria acontecendo no final da Avenida Epaminondas Jácome, no bairro Cadeia Velha, no antigo Cais do Porto.

Segundo informações da polícia no local foi encontrado o corpo de uma mulher que aparenta idade entre 27 a 35 anos com marcas de tiros pelo corpo, inclusive na cabeça.

Uma equipe do SAMU foi acionada, somente para cumprir o protocolo de atestar o óbito da vítima.

A Polícia recebei informações de uma testemunho que relatou ter ouvido certa de 7 tiros em seguida visualizou dois homens correndo em direção final do bairro.

A Vítima ainda não foi identificada e o Departamento de Identificação da Polícia Civil iniciou o processo de coleta de digitais para lançar no sistema e buscar a identificação, caso a vítima tenha registros de identidade no estado do Acre.