Mulher descobre traição e sai na porrada com ‘amiga’ dentro de rio poluído; vídeo

Circula nas redes sociais, nesta segunda-feira (20), um vídeo que mostra duas mulheres saindo aos tapas dentro de um rio poluído. Não há informações sobre qual estado o fato aconteceu.

Nas imagens, é possível perceber as mulheres agarradas uma no cabelo da outra – dentro da lama – em meio a casas. Uma das mulheres chega a jogar um pedaço de pau na outra enquanto sai do meio da lama segurando os seios. O marido observava tudo de longe.

Segundo informações, a briga iniciou após a esposa descobrir a traição e ter ido tirar satisfação com a ‘amiga’, que confirmou o fato.

Assista ao vídeo: