Mulher descobre que namorado ‘desaparecido’ é casado e tem três filhos

Uma mulher que buscava notícias sobre o namorado aparentemente desaparecido descobriu que ele é casado e tem três filhos. O episódio curioso aconteceu com a norte-americana Rachel Waters, moradora da cidade de Shenzhen, na China.

De acordo com o site The Sun, Rachel buscava informações sobre Paul McGee em um grupo de Facebook da cidade natal do rapaz, Norwich, na Inglaterra. Após pedir por notícias e relatar medo de que algo ruim pudesse ter acontecido a ele, recebeu uma resposta de um amigo da esposa de McGee: “ele é casado e tem três filhos”.

Ainda de acordo com o Sun, amigos de McGee explicaram que ele não via a mãe de seus filhos desde o início da pandemia de covid-19, quando ele estava a trabalho na China e ficou impedido de viajar, devido às medidas de prevenção de contágio — e começou a namorar com Rachel.

Mas, de acordo com o relato, McGee estava separado quando foi à China e não houve “sobreposição de relações”. Com a volta dele à Inglaterra, o casal deu mais uma chance ao relacionamento. Não há explicações sobre a falta de contato entre McGee e Rachel após ele aterrissar em seu país natal.

Após receber a notícia, Rachel comentou que a situação não era engraçada e deletou sua postagem no grupo do Facebook.

Em seu perfil na rede social, Rachel publicou uma mensagem lembrando a música Ain’t Shit, da cantora Doja Cat — que tem uma letra critica a homens infiéis.