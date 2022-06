Mulher desaparece em Rio Branco e família pede ajuda para localizar a dona de casa

- Publicidade -

Preocupados com desaparecimento da dona de casa Maria Glória da Silva, 46 anos, a família registrou um boletim de ocorrência para o conhecimento da polícia.

Segundo relatos da família, a dona de casa teria saído no último domingo 12 de junho, por volta da meia noite, em companhia de duas pessoas desconhecidas da família. Desde aquela data, a família tenta localizar o paradeiro de Maria Glória, que não deu notícias, e também não atende chamadas telefônicas.

São três dias que a dona de casa está desaparecida, e a família teme que algo de errado tenha acontecido, uma vez que não é hábito de Maria Glória, sair de casa sem retorno imediato.

A família pede ajuda na divulgação do desaparecimento, e pede que quem tiver alguma informação do paradeiro de Maria da Glória Lopes da Silva, entre em contato com o Disk denúncia da polícia no 190.