Mulher de 61 anos se casa com jovem de 24 anos e planeja ter filhos com ele

Uma mulher de 61 anos se casou com um jovem de 24 anos. Agora, os dois planejam ter um filho. Cheryl e Quran McCain moram na Geórgia, nos Estados Unidos, e contam a história deles no TikTok. A diferença de idade entre eles é de 37 anos.

Cheryl conheceu o rapaz quando ele tinha apenas 15 anos quando o menino trabalhava em um restaurante de um dos filhos dela. Eles ficaram um tempo sem se ver e se reencontraram em 2020, quando começaram a namorar. Pouco tempo depois, eles se casaram.

A cerimônia ocorreu à beira de um rio no Tennessee, e o casamento foi transmitido para 20 mil pessoas.

Em entrevista ao Mirror, o jovem disse que perdeu a virgindade com a mulher e que não se arrepende do romance. Ele ainda falou que está ansioso por planejar um futuro juntos. Entretanto, não detalhou se vão adotar uma criança ou contar com uma barriga de aluguel.