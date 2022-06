Mulher acusada de roubar fios de cobre é alvejada com tiros nas mãos

Uma mulher, acusada de roubar fios de cobre, foi alvejada nas mãos por quatro “justiceiros”, no bairro Bela Vista, em Passos, no Sul de Minas, na sexta-feira (3/6). O caso aconteceu no lugar conhecido como “Corredor São Domingos”, e ganhou grande repercussão na cidade.

Conforme os militares, a mulher confessou que é usuária de drogas e que, enquanto caminhava pela rua, foi abordada por quatro homens, todos encapuzados, que desceram de um veículo de cor branca. Os homens teriam colocado a vítima dentro do carro e a levado até o “Corredor São Domingos”. Lá, eles pararam e disseram que “nunca mais ela iria furtar a fiação das casas no Bela Vista”.

De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, a vítima tentou argumentar que não roubava fios de cobre, mas não foi ouvida. Eles mandaram ela esticar as duas mãos e efetuaram um disparo em cada uma delas.

Ela contou que, após os disparos, saiu correndo pedindo ajuda e foi assistida na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). As investigações prosseguem.

O delegado Ismael Jerônimo Soares, de Passos, conduz as investigações, que prosseguem em segredo de justiça.

Fonte: Correio Braziliense