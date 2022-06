MPAC em Cruzeiro do Sul quer saber valores a serem gastos em shows de Wesley Safadão e Murilo Huff na Expoacre Juruá

A polêmica entre cantores do estilo sertanejo, e a funkeira Anitta, que tem levado em todo o país, a suspensão de contratação de shows, e de pagamento de cachês aos artistas vinculados ao agronegócio, acaba de chegar ao Acre.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), que nada tinha a ver com a briga de ego dos artistas, acaba de entrar no olho do furacão da confusão. É que a promotoria de Justiça em Cruzeiro do Sul, município do interior, acaba de pedir, em nome do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), declaração sobre quanto a Prefeitura do Município pretende gastar, com o custeio dos shows dos cantores Wesley Safadão e Murilo Huff, na Expoacre Juruá, anunciada para o período de 1º a 4 de setembro, cujas contratações de tais artistas já foram inclusive anunciada.

O MPAC instaurou procedimento para receber as informações oficialmente, segundo peça assinada pela promotora de Justiça Manuela Canuto de Santana Farhat. Em ofício à Prefeitura, ela pede informações também, sobre as eventuais parcerias com o Governo do Estado, para o custeio dos shows.

Wesley Safadão é um dos artistas cujos shows já foram proibidos em determinados municípios, cujas receitas não seriam compatíveis com os valores dos cachês contratados.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), no mês passado, publicou decreto reduzindo o próprio salário, dos secretários municipais, e de ocupantes de cargo de confiança, a fim de que com a economia, pudesse custear as despesas dos shows, sem avançar nas finanças previstas no orçamentos.

Ao que tudo indica, o MPAC não ficou satisfeito coma decisão de redução salarial do prefeito, e está exigindo informações sobre os valores envolvidos no pagamento de eventos artísticos, participação financeira, se houver, na contratação dos shows acima citados e comprovar a origem dos recursos.