MP-AC abre processo seletivo para estágio com vagas em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Bujari

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) abriu processo seletivo para o preenchimento de 40 vagas e formação de cadastro de reserva de estagiários de nível superior para atuar em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Bujari.

As inscrições começaram nesta segunda-feira (27) e vão até o dia 7 de julho. Os interessados devem se inscrever por meio do endereço eletrônico do órgão. Acesse o edital.

As vagas são para as áreas de arquitetura, biologia, ciências contábeis/contabilidade/economia, comunicação social, engenharia agronômica, engenharia civil, engenharia florestal, serviço social, saúde coletiva, psicologia, rede de computadores, sistemas de informação, administração e direito.

A bolsa do estágio é no valor de um salário mínimo mais auxilio transporte. Os candidatos devem estar devidamente matriculados em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e ter disponibilidade de trabalho de 6 horas diárias.

A prova será de múltipla escolha de caráter eliminatório e será realizada no dia 24 de julho.

O estágio tem validade de um ano, prorrogável mais um, exceto para pessoas com deficiência, nos termos do art. 11 da Lei n.º 11.788/2008.

Por G1ACRE