Mototaxistas  Protestam em frente a Aleac

Segundo a Lei motoristas de transportes de duas rodas não podem trabalhar via aplicativo e estão querendo regularizar essa situação em Rio Branco os ‘’pirangueiros’’ solicitaram uma reunião na Sessão Plenária desta terça-feira, 07, com o Deputado Estadual Roberto Duarte para resolver as tratativas de regularização.

Inconformados com a notícia os mototaxistas credenciados fecharam a Rua Arlindo Leal em frente a Aleac nesta terça-feira,07, porque segundo eles os motoristas da Máxim estão trabalhando clandestinamente.