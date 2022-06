Motorista mata adolescente que zombou de carro enguiçado

Um homem suspeito de matar um adolescente, de 16 anos, em Brazlândia, no Distrito Federal, está sendo procurado pela Polícia Civil. De acordo com informações do portal g1, Erisvan Rodrigues da Silva, de 34 anos, cometeu o crime após o jovem criticar as condições do carro dele.

A investigação revelou que o adolescente “desdenhou” do carro de Erisvan após o motorista pedir ajuda para empurrar o veículo.

Segundo o portal g1, o caso é investigado como homicídio duplamente qualificado “pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima”.

Conforme disse o delegado Mozilli da Silva, da 18ª Delegacia de Polícia, Erisvan, o jovem e outras pessoas haviam acendido uma fogueira em uma área aberta antes do crime.

Para conseguir ir embora, Erisvan pediu ajuda para o adolescente e um amigo para empurrar e dar partida no carro dele.

De acordo com a polícia, foi este o momento em que o jovem comentou sobre o estado do veículo. Erisvan esfaqueou o adolescente no estômago, que morreu na hora.

O crime aconteceu em 25 de maio e Erisvan está foragido desde então.