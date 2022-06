Motociclista fica gravemente ferido em acidente na Avenida Getúlio Vargas

- Publicidade -

Na tarde deste domingo, 26 de junho, um jovem de 19 anos, identificado apenas por Moisés, sofreu um grave acidente de trânsito, na avenida Getúlio Vargas, nas proximidades do Passos Restaurante.

Segundo informações, o condutor seguia pela avenida, quando teve que fazer uma frenagem, e por sua vez, o freio de sua motocicleta falhou. O jovem perdeu o controle da direção, caindo sobre o solo. Com o impacto da queda, Moisés fraturou duas costelas, perfurou o pulmão, e bateu fortemente a cabeça, tendo que ser atendido pela equipe médica do Serviço Móvel de Urgência (SAMU).

A viatura 01 de suporte avançado do SAMU, esteve no local, e conduziu a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco, com grave suspeitas de Traumatismo Craniano Encefálico (TCE).

Segundo o médico do SAMU, que prestou os primeiros socorros a vítima, o paciente sofreu fraturas, e teve lesão pulmonar, mas afirmou que o setor de traumas do PS, garantiu que a vítima não corre risco de morte.

As informações, são de que a polícia de trânsito não esteve no local para apurar as possíveis causas do acidente.