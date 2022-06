Horas antes de ser encontrado inconsciente na rua, Cooper compartilhou nas redes sociais uma foto na cama com uma legenda suspeita. Ele escreveu na imagem: “Quem mais está pensando que vai morrer jovem, porra”.

Nas redes sociais os fãs lamentaram a morte do TikToker e colocaram seu nome entre os mais citados do Twitter. “Para sempre em nossos corações. ainda estou em choque. descanse em paz”, disse um fã. “Hoje nossos corações estão em pedaços, infelizmente Cooper Noriega, amigo do Chase veio a falecer, e nós da equipe CHBRA desejamos nossos sentimentos à família, amigos, e fãs do Cooper. Que ele descanse em paz!”, disse um fã clube de um dos amigos do TikToker.