Parentes, amigos e colegas de profissão deixaram mensagens de pesar nas redes sociais de Andrea Fassina. A jornalista, que comandava o programa musical ‘Refrão’ na TV Justiça, sofreu um infarto fulminante aos 52 anos.

Ela morava em Brasília, onde era coordenadora de conteúdo do portal ‘Só Boa Notícia’. Trabalhava ao lado do marido, o também jornalista Rinaldo de Oliveira, que foi repórter na RedeTV!, TV Cultura e Band. Teve com ele a filha Lorena, de 21 anos.

Andrea construiu uma carreira bem-sucedida na comunicação. Graduada em Rádio e TV, trabalhou 10 anos na CBN, onde chegou a ser supervisora de Jornalismo.

Atuou também no GNT, SBT, Band, Record, TV Nacional e TV Brasil. Era respeitada e querida no meio. “Fomos colegas de redação durante alguns anos. Competente, empenhada, simpática”, escreveu o veterano do telejornalismo Dácio Nitrini no Facebook.

No último post no perfil de Andrea Fassina no Instagram, seu marido escreveu uma mensagem de Dia dos Namorados. “Sabe aquela frase ‘Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza?’ Ela já passou tudo isso comigo, literalmente falando. Não tem como não te amar”, declarou-se Rinaldo de Oliveira.

Fonte: Terra