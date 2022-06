Moraes determina bloqueio de perfis do PCO nas redes sociais

- Publicidade -

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que plataformas efetuem o imediato bloqueio dos perfis do Partido da Causa Operária, de extrema-esquerda. A medida deve ser cumprida em até 24 horas.

Segundo o ministro, recurso apresentado pelas empresas de redes sociais e aplicativos, não suspendem a decisão anterior que determinou o bloqueio de seis canais do partido.

O PCO é investigado no chamado inquérito das fake news por ataque ao Supremo e ministros da Corte. A Polícia Federal apura se a estrutura do PCO, que conta com recursos dos fundos partidário e eleitoral, está sendo utilizada para atacar a democracia.