Moradores do Bairro Boa União estão há mais de 4 dias sem água

- Publicidade -

Os moradores do bairro Boa União, região da baixada reclamam da falta de água diária. Eles já reclamaram diversas vezes, mas a solução nunca chega. De acordo com a vizinhança, é preciso improviso e criatividade para dar conta das tarefas diárias e fazer comida.

A média de consumo nas residências é aproximadamente R$ 30.

As donas de casas não se conformam em pagar por algo que não recebe com frequência. Alguns moradores aproveitam a água da chuva que nesse período do ano as coisas se complicam mais ainda porque o verão está as portas .

A reportagem entrou em contato com SANEACRE e depois de 5 ligações uma atendente disse que a falta da água ocorre devido a intensa lama que está próximo as bombas que distribuí a água para os bairros. Segundo a atendente muitas pessoas estão ligando lá pra reclamar mas a concessionária já está trabalhando para resolver o problema.