Moradora dá a luz dentro de Ambulância, na BR-364 a caminho de Rio Branco

O casal de policiais penais, Edivania e Wesley, viveu um momento inesperado, no último domingo 05, quando Edivania deu a luz ao Pequeno Endryo antes de chegar ao hospital, em Rio Branco.

Após apresentar diagnóstico de Dengue, a grávida recebeu encaminhamento para Rio Branco, mas antes de chegar ao destino a criança nasceu, e o parto foi realizado por dois profissionais do Samu que a conduziam. No Facebook, Wesley postou o seguinte: veja!

“A vida me ensinou novamente que não existe roteiro. Depois de todo um planejamento para a chegada do meu Endryo, ele resolveu chegar bem antes do dia previsto pelos médicos, e num momento mais delicado da gravidez da minha esposa que está com Dengue.

Os médicos acharam melhor encaminhá-la para RB devido o quadro que tinha a necessidade de maiores cuidados.

Só que o Endryo não quis esperar e faltando 40 km pra chegar em Rio Branco, às 12h12, meu príncipe nasceu com ajuda, primeiramente, de Deus, da minha esposa guerreira, que nunca vi uma mulher mais forte e de dois profissionais, ou melhor, dois anjos que Deus colocou de serviço naquele dia de serviço no SAMU: motorista conhecido popularmente como Peão e a Leila, que com com toda competência do mundo e guiados por Deus fizeram o parto.

Endryo chegou dia 05/06 e já tem uma enorme história de vida“, escreveu Wesley.

Aldejane Pinto, Redação Ecos da Noticia com Via Radar 104