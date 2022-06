Morador de Porto Walter morre enquanto fazia farinha com a esposa

- Publicidade -

Manoel Borges da Silva, conhecido por Dui, era agente comunitário de saúde do município de Porto Walter e trabalhador rural. Ele veio a óbito na tarde desta terça-feira (21), em decorrência de um acidente em uma casa de farinha localizada em sua propriedade.

De acordo com a família, Manoel e sua esposa faziam farinha quando ele foi atingido por uma peça do equipamento de cevar a mandioca. Momentos antes, ele havia pedido à mulher para se afastar enquanto manipulava o equipamento.

A esposa do trabalhador rural informou que foi tudo muito rápido e só se deu conta do que aconteceu quando viu o marido caído no chão. Manoel faleceu cinco minuto após ser atingido na região da barriga pela peça que se desprendeu da engrenagem.

O corpo será velado nesta quarta-feira (22) em Porto Walter.

Fonte: O Juruá em Tempo.