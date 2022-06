Morador de condomínio no AC é preso por roubo de celular: ‘Ele é suspeito de vários crimes de furto’, diz delegado

Um homem suspeito de roubo de celulares foi preso nesta sexta-feira (3) durante uma ação da Polícia Civil. Segundo a polícia, ele foi localizado em casa, em um condomínio no Residencial Portal da Amazônia, em Rio Branco.

Suspeito de roubar celular é preso em condomínio em Rio Branco

O delegado responsável pelo caso, da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Decore), Leonardo Santa Bárbara, informou que o roubo ocorreu durante a manhã do dia 29 de dezembro do ano passado e que desde então a polícia investiga o caso, até chegar ao principal suspeito.

“Esse rapaz se aproximou da vítima em uma motocicleta, anunciou o assalto, colocou a mão na camisa como se estivesse armado e roubou o celular da vítima. Feito isso, a polícia, através da Decore, iniciou as investigações e conseguiu êxito em identificar o suspeito e a motocicleta. Foi representado pela prisão e busca e apreensão na residência dele, que mora em um condomínio de luxo e hoje de manhã foram cumpridos os mandados e, inclusive, ele estava com a mesma camisa que usou no dia do crime, já foi feito reconhecimento pessoal, tendo certeza da autoria delitiva.”, disse.

Ainda conforme o delegado, foi feito reconhecimento pessoal, o suspeito vai passar por interrogatório e em seguida deve ser levado ao presídio para ficar à disposição da Justiça.

“Ele é suspeito de vários crimes de furto como arrombamento de veículos e também de um furto grande que ocorreu na Secretaria de Educação e de roubo estamos investigando se tem mais algum.”

Fonte: G1ACRE