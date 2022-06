Mochila é encontrada na área de buscas por desaparecidos no Amazonas

- Publicidade -

A Polícia Civil do Amazonas informou neste domingo (12) que uma mochila foi encontrada na área das buscas pelo indigenista Bruno Araújo Pereira e pelo jornalista inglês Dom Phillips, desparecidos há uma semana na região do Vale do Javari, no oeste do estado.

Ainda não há confirmação de que o objeto pertence a um dos desaparecidos.

Mais cedo, a União das Organizações Indígenas do Vale do Javari (Univaja) informou que foi encontrada uma embarcação na região das buscas.

Pereira é funcionário licenciado da Funai (Fundação Nacional do Índio). Phillips trabalha para o jornal “The Guardian”.

Fonte/ CNN BRASIL