Ministério autoriza novo concurso público para o INSS e Receita Federal

O Ministério da Economia autorizou o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e a Receita Federal a realizar um novo concurso público, onde serão abertas 1,7 mil vagas.

No total, serão mil vagas de técnicos do seguro social para o INSS e 699 vagas para auditor tributário e analista tributário para a Receita Federal do Brasil.

A autorização foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), nesta segunda-feira (13), através da Portaria 5.315.

No caso, o prazo para que o edital do processo seletivo seja publicado com a distribuição de vagas por estados acontecerá em seis meses.

Os salários para as respectivas vagas em aberto serão as seguinte:

Cargo Salário Número de vagas Auditor tributário (Receita Federal) R$ 21.029 230 Analista tributário (Receita Federal) R$ 11.684 469 Técnico do Seguro Social (INSS) R$ 6.500 1.000

Nível médio e superior

Os servidores do INSS já vinham reivindicando a muito tempo a realização do concurso para o Instituto, incluindo médicos peritos que já haviam paralisado suas atividades neste ano por quase 60 dias.

Todavia, a recente autorização do processo seletivo, até então não inclui vagas para o cargo de analista do seguro social, que necessariamente exige formação superior. Dessa forma o cargo de técnico do seguro social do INSS exigirá que o nível médio de escolaridade. Já no caso dos cargos da Receita Federal para auditor tributário e analista tributário exigirá nível superior. Todavia o INSS informou que será escolhido a banca organizadora no prazo de até 60 dias, e que os aprovados serão convocados conforme sua classificação para exercer as atividades nas Agências da Previdência Social de todo país. No caso da Receita Federal, o órgão informou que já está em busca da banca que ficará responsável pela realização do concurso. Assim, a data para a divulgação tanto do edital quanto da realização de provas bem como a nomeação dos aprovados, ainda será definida.

Fonte: Jornal Contábil