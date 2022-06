Mesmo após levar 3 tiros na cabeça, jovem sobrevive a ataque criminoso

- Publicidade -

Na noite desta terça-feira (21), um jovem de 29 anos, identificado como Elielson Leão Rodrigues, 29, sofreu um ataque de pistoleiros e foi atingido com diversos tiros pelo corpo, no bairro União, no município de Manacapuru.

Testemunhas informaram que o homem estava no Beco Silves, quando homens armados invadiram o local atirando.

Quatro tiros atingiram Elielson, sendo três na cabeça e um nas nádegas. Após cair inconsciente, ele foi imediatamente socorrido e conseguiu sobreviver aos graves ferimentos. Os atiradores fugiram do local sem serem identificados.

Nesta quarta-feira (21), a vítima foi transferida para um hospital em Manaus. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil para identificar os autores e a motivação do crime.