Menino morre ao se engasgar com balinha em casa

Um menino de 2 anos morreu depois de se engasgar com uma balinha esta semana, em Alto Paraíso de Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros. O pai da criança, Pedro Quirino, disse que o filho estava brincando e correndo com a bala na boca no quintal de casa. Depois, a família encontrou a criança já sufocada e correu para o hospital municipal para tentar salvá-la.

O corpo do menino foi sepultado na quinta-feira (9/6), depois de passar por perícia e ser liberado do Instituto Médico Legal (IML) um dia antes. O hospital informou que a criança chegou à unidade de saúde com quadro de parada cardíaca, na quarta-feira (8/6). A equipe médica tentou fazer a reanimação, mas o menino não resistiu.

“Ele ingeriu balas. As mesmas viraram uma bucha no estômago dele e o sufocou. O meu filho era um menino muito alegre e sorridente, não tinha tristeza com ele, sempre deixava todo mundo muito feliz. Agora deixou tristeza”, contou o pai à TV Anhanguera.

Pedro Quirino também ressaltou que a morte do filho provocou um “sofrimento muito grande” na família. “Esse negócio de engasgo é muito perigoso porque, se não conseguir tirar na hora, a criança morre. É questão de segundos”, desabafou.