Menino de 13 anos é espancado até a morte em escola

Na noite da última terça-feira (21) um adolescente de 13 anos morreu após uma briga com colegas de escola, na rua Emiliano Perneta no bairro Jardim Ponta Grossa na cidade de Apucarana no norte do Estado do Paraná.

A Polícia Militar encontrou o jovem na via caído e com uma pessoa sobre seu corpo fazendo massagem cardíaca e tentando reanimar o adolescente, um médico e a equipe de um Posto de Saúde próximo ao local prestaram socorro e imediatamente o encaminharam para o Hospital da Providência do município e infelizmente o adolescente não resistiu e foi a óbito.

A Polícia Civil investiga a causa da morte e o motivo da briga, ao menos 6 adolescentes estão envolvidos.

Fonte: Jornal Razão