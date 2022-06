Menina de 6 anos que caiu de prédio no litoral segurava celular

- Publicidade -

Rafaella Lozzardo Silva, de 6 anos, segurava um celular no momento em que caiu do 12º andar, no apartamento do pai, na madrugada desse sábado (11/6), em Praia Grande, litoral de São Paulo. O pai havia saído para levar a namorada em casa, quando a criança acordou, caiu da janela do edifício e morreu.

O delegado Alexandre Comin, que investiga o caso, disse ao G1 Santos e Região, que a vítima estava segurando um celular no momento da queda. O aparelho ficou destruído com o impacto e ainda não é possível saber se ela tentou usar o telefone para falar com o pai.

Rafaella foi deixada dormindo na madrugada de sábado, quando o pai se ausentou por cerca de 30 minutos para levar a parceira em casa. Nesse tempo, a garota despertou e teria ficado desesperada ao se ver sozinha. Ela gritou por socorro e uma vizinha que ouviu tentou acalmá-la.

Essa vizinha disse que ouviu o barulho da queda no momento em que foi interfonar para a portaria. A criança morreu na hora. O pai chegou a ser levado para a delegacia, mas acabou solto depois de audiência.

Ele ficou bastante desesperado ao saber da notícia, segundo o delegado. A polícia vai investigar se a vítima já foi deixada sozinha em outros momentos.