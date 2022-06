Menina de 4 anos é baleada na cabeça em tiroteio

Na última quarta-feira (01), uma menina, de quatro anos, foi baleada na cabeça em um tiroteio entre criminosos e policiais no bairro Taquara, no Rio de Janeiro. No momento em que foi alvejada, a criança estava com a mãe e havia parado para comprar um lanche após sair da escola. As informações são da Folha de S.Paulo.

A pequena foi encaminhada para o Hospital Miguel Couto, passou por uma cirurgia e segue internada em estado grave. De acordo com a Polícia Civil, a corporação foi acionada ao bairro após receber uma denúncia de extorsão e, ao chegar ao local, foi recebida por tiros dos criminosos.

Instituto que levanta dados sobre violência armada no Rio de Janeiro, o Fogo Cruzado RJ informou que a menina foi a quarta criança baleada no Grande Rio neste ano. Todas as vítimas foram atingidas por balas perdidas e uma delas morreu.

Fonte: IstoÉ