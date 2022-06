Melhores amigos cachorrinhos se cumprimentam com um abraço toda vez que se vêem

Muitas vezes, quando as crianças crescem morando na mesma rua, tornam-se amigas e visitam a casa uma da outra para brincar, escreve ilovemydogsomuch

Como são vizinhos e se vêem com frequência, geralmente formam um vínculo estreito. Mas este não é apenas o caso de crianças humanas – acontece que é a mesma situação para esses vizinhos peludos também.

Simba, um mini Goldendoodle, e Cooper, um havanês, são vizinhos e o melhor dos amigos. Simba pertence a Roberto Couto, de Dartmouth, Massachusetts, que disse à Newsweek que Simba e Cooper saem para passear com os filhos de suas famílias. Eles se tornaram completamente inseparáveis, e quando os dois estão separados, Simba às vezes escapa de seu quintal apenas para visitar Cooper.

A adorável dupla é melhor amiga desde eles eram filhotes, quando suas famílias os pegaram na mesma época. Ficam sempre tão felizes por se verem e se cumprimentarem da forma mais doce.

Durante um dos seus encontros, Couto tirou uma fotografia do simpático casal a abraçar-se. Ambos estão de pé sobre as patas traseiras com as patas dianteiras enroladas uma na outra na pose mais humana. Couto postou a foto emocionante no grupo do Facebook “Dogspotting Society”, onde rapidamente se tornou viral com mais de 11.000 curtidas. Também foi postado no Twitter, onde acumulou mais de 300.000 curtidas.

Esta não foi apenas uma ocorrência única. Os melhores amigos peludos se cumprimentam com o mesmo abraço caloroso quase sempre que se vêem. Eles absolutamente se adoram e têm a sorte de viver tão perto. Agora é isso que é amizade! Agora só nos resta torcer para que nenhum de seus familiares decida se mudar!

Fonte: ilovemydogsomuch.tv