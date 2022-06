Médica denuncia que paciente jogou prontuários nela após se recusar a dar alta

Uma médica denunciou à Polícia Militar que uma paciente jogou prontuários médicos nela após se recusar a dar alta no Hospital Municipal Alfredo Abrahão, em Anápolis, a 55km de Goiânia. A instituição chamou a Polícia Militar e registrou boletim de ocorrência no plantão do último sábado (4).

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a médica está bem e que a paciente se negou a receber as orientações e cuidados necessários ao período pós-operatório. A direção da unidade registrou boletim de ocorrência e ressaltou que repudia a violência sofrida pela profissional.

A médica relatou que a paciente foi submetida a uma cirurgia de remoção de útero na sexta-feira (3) e a alta hospitalar é dada somente 48 horas após a cirurgia, caso a paciente esteja em bom estado clínico.