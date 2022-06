Média móvel de mortes de Covid fica acima de 190 pelo segundo dia consecutivo

- Publicidade -

A média móvel de mortes de Covid-19 no Brasil, ficou em 191 neste domingo (26), segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). É o segundo dia consecutivo em que a média fica acima de 190.

Nas últimas 24 horas, o país contabilizou 36 novas mortes, elevando o total desde o início da pandemia para 670.405.

Segundo a atualização, foram registrados 16.679 casos no último período. O total é de 32.078.638 infecções pelo coronavírus. A média móvel de casos encontra-se em 53.492.

As médias móveis consideram a média de infecções e mortes registradas nos últimos sete dias. Os dados permitem o acompanhamento dos indicadores da pandemia sem eventuais distorções causadas por possível subnotificação aos fins de semana.

No momento da publicação desta reportagem, o painel da Covid do Conass estava fora do ar. As informações foram atualizadas no Twitter oficial da entidade.

Fonte/ CNN BRASIL