MEC libera edital do Sisu 2022/2

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta sexta-feira (3), o edital do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2022.2. O documento está disponível no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo o edital, as inscrições poderão ser feitas entre os dias 28 de junho e 1º de julho, por meio do endereço eletrônico do Sisu. Para fazer a candidatura, é preciso efetuar o cadastro no Login Único do governo federal e criar uma conta do gov.br.

O estudante poderá, ao se inscrever, escolher até duas opções de vagas. Ao realizar a candidatura, é preciso especificar, em ordem de preferência, as suas optações em instituição participante, local de oferta, curso, turno e a modalidade, podendo optar por ampla concorrência ou cotas, caso esteja dentro das condições exigidas.

O Sisu 2022.2 será constituído de uma única chamada, cujo resultado será divulgado no dia 6 de julho. Quem for selecionado na chamada regular poderá fazer a matrícula no período de 13 a 18 de julho, diretamente na instituição de ensino superior em que foi aprovado.

Ainda de acordo com o edital, as instituições participantes deverão lançar a ocupação das vagas no Sisu, referente à chamada regular, no período de 13 a 22 de julho. O período para participar da lista de espera vai de 6 de julho até as 23 horas e 59 minutos do dia 18 do mesmo mês.

Fonte: Leia Já