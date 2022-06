Mbappé pede a saída de Neymar do PSG; lista conta com 14 nomes

Neymar pode estar com seus dias contados no PSG. Isso porque, depois dos fortes rumores ligando sua saída do clube francês, o jornal Mundo Deportivo, da Espanha, informa que a possível saída do jogador tem relação ao desejo de Mbappé, que, além de Neymar, soliticou a saída de outros 13 nomes do clube francês.

O primeiro pedido de Mappé foi atendido: o brasileiro Leonardo não faz mais partes dos planos do clube. Ele foi desligado do cargo de diretor para a chegada de Luis Campos, ex-Monaco, um dos responsáveis por subir Mbappé para o profissional.

Neymar seria um dos vários nomes na lista de saídas do PSG com aval de Mbappé, que, na renovação de contrato entre as partes, ficou claro que o jogador teria forte palavra nas decisões esportivas do clube. Pochettino também é um alvo do ainda jovem francês.

Neymar e Mbappé são amigos fora de campo e palavras de elogios por parte do brasileiro não faltam. No entanto, segundo a fonte, nada disso é suficiente para convencer Mbappé e Neymar tende a mesmo sair – mesmo com as palavras de fico de Neymar.

Mais nomes estão de saída do PSG

Além de Neymar, mais 13 nomes são alvos do PSG. Os argentinos Icardi e Paredes são alguns exemplos, além de Draxler e jogadores poucos aproveitados no elenco, como Bernat, Kurzawa, Dagba, Rico, Gueye, Sarabia e mais.

Fonte: Somos Fanáticos Brasil