MAU EXEMPLO: “Major da reserva da Polícia Militar do Acre” é preso com mais de 70kg de cocaína

De acordo com informações, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal – PRF, em monitoramento de rotina, montou uma barreira para inspeção de condutores e veículos, na BR 364 sentido Sena Madureira/Rio Branco.

A ação resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas, encontrada em um dos veículo abordados na operação.

O ato suspeito foi notado pelos agentes, em decorrência da postura nervosa de dois homens que conduziam um veículo modelo Saveiro, e que ao avistarem a ação da PRF, cairam em um buraco existente na rodovia, amassando a roda de um dos pneus, e impossibilitando a continuidade da viagem. Diante da situação, um dos passageiros abandonou o veículo, escondendo-se nas matas as margens da BR.

O outro passageiro que permaneceu no veículo, apresentou-se como oficial da Reserva da Polícia Militar do Acre, o que não impediu que fosse realizada pelos eficientes agentes da PRF, minuciosa revisão no veículo citado. Feita a devida verificação no veículo, que saiu do município de Cruzeiro do Sul, os agentes Federais encontraram grande quantidade de entorpecentes, escondidos nas laterais da carroceria do veículo.

Imediatamente foi dada voz de prisão ao oficial, que foi conduzido a sede da Superintendência da Polícia Federal, onde foi autuado por tráfico de drogas.

Na sede da PF, o Major da Reserva, alegou que não sabia da existência da droga no carro, e que apenas havia pegado uma carona com motorista do veículo, e afirmou tê-lo conhecido na noite anterior, no município de Cruzeiro do Sul.

O referido oficial, tem passagem pela polícia pela Lei Maria da Penha.

No dia 10 de junho do ano passado, o então oficial da ativa da Polícia Militar do estado do Acre, Moisés da Silva Araújo, foi preso na cidade de Epitaciolândia, por ter espancado a esposa e a sogra, além de ter sido denunciado por assédio sexual contra uma criança de 12 anos, filha da ex mulher dele.

Ainda respondendo o processo na Justiça, o Major Araújo, sofreu um acidente de moto, o que resultou em ferimentos graves, período em que foi para a Reserva remunerada da Polícia Militar.

Assista ao vídeo: