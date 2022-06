Marta rompe com zagueira e namora outra companheira de time

- Publicidade -

Depois de romper seu noivado com a zagueira Toni Deion, zagueira do Orlando Pride, a atacante Marta, Rainha do Futebol, tem uma nova companheira, mas que já fazia parte de seu convívio há algum tempo. Se trata da também zagueira do Orlando Pride, Carrie Lawrence, que atua na mesma equipe da atacante brasileira e sua ex-noiva.

Marta e Toni Deion, que estavam juntas desde o ano de 2019, pararam de se seguir no Instagram e arquivaram as fotos que tinham juntas no mês de novembro do ano passado, quase onze meses depois de terem anunciado que estavam noivas uma da outra. No anúncio, publicado nas redes sociais, a foto das duas com as alianças nos dedos tinha a legenda de: “Esse é mais um capítulo da história que estamos escrevendo juntas”.

Ainda em dezembro do ano passado, quando publicou uma foto no modo stories do Instagram, Marta escreveu a legenda: “Dizem que o tempo é a melhor cura…tempo, por favor, não demore muito”, dando a entender que estava confirmando o seu término.

No mês de fevereiro deste ano, quando se comemora o Dia dos Namorados nos Estados Unidos, Marta postou uma foto no Instagram em que aparecia um balão de comemoração, mas apenas no último domingo ela assumiu para as redes sociais que estava em um relacionamento com outra colega de Orlando Pride, Carrie Lawrence. Se o triângulo amoroso causou problemas no clube, não se sabe. Nas redes sociais, o clima amistoso prevalece, uma vez que as três envolvidas continuam se seguindo e curtindo as postagens umas das outras.