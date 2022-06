Mark Ruffalo volta a se pronunciar sobre o Brasil: “Amazônia ou Bolsonaro”

Mark Ruffalo voltou a usar as redes sociais para se posicionar sobre a política brasileira. Em publicação no Twitter, o ator de 56 anos sugeriu a escolha entre a Amazônia ou o atual presidente Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição neste ano.

O astro das telonas compartilhou um vídeo de denúncia do perfil da APIB (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) sobre a destruição da Floresta Amazônica e a omissão do Poder Executivo Federal. “Amazônia ou Bolsonaro”, escreveu ao lançar a hashtag em inglês.

“A Amazônia está sob ataque. E sabemos de onde vem as bombas. De que lado você está? Amazônia ou Bolsonaro”, publicou a APIB no post original. Confira:

Vale lembrar que o artista internacional se pronunciou em maio sobre as eleições do Brasil. Em seu perfil no Twitter, ele incentivou os jovens brasileiros a regularizarem o título de eleitor para votar em 2022.

Em outra ocasião, Ruffalo respondeu um tweet de Anitta ao falar sobre o poder que a juventude norte-americana teve para derrotar o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, em 2020, e encorajar os jovens do Brasil a fazerem o mesmo com Bolsonaro.

Fonte: Yahoo!