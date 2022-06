Marinha lança concurso de nível médio/técnico com 40 vagas

- Publicidade -

Recentemente, a Marinha do Brasil divulgou o edital de seu novo concurso. Serão 40 vagas de nível médio/técnico, sendo elas destinadas para a formação do quadro do Corpo Auxiliar de Praças (CAP), com salários que podem passar de R$ 3.800. Mas, assim como outros concursos na área militar, o certame da marinha traz alguns requisitos mínimos para participação das provas.

É preciso que os candidatos tenham de 18 a 25 anos de idade, no primeiro dia do mês de janeiro de 2023. Também será necessário ter a altura mínima de 1,54m e máxima de 2m, além de formação na área em que desejar concorrer. As vagas são para ambos os sexos.

Vagas e etapas do concurso da Marinha

As oportunidades são destinadas para as seguintes áreas:

Administração – 4 vagas ampla concorrência e 1 vaga para cotas;

Estatística – 2 vagas;

Contabilidade – 2 vagas;

Edificações – 2 vagas;

Enfermagem – 2 vagas;

Eletrônica – 2 vagas;

Geodésia e Cartografia – 2 vagas;

Gráfica – 2 vagas;

Meteorologia – 2 vagas;

Mecânica – 2 vagas;

Metalurgia – 2 vagas;

Motores – 2 vagas;

Marcenaria – 2 vagas;

Processamento em Dados – 6 vagas ampla concorrência e 1 vaga para cotas;

Química – 2 vagas;

Telecomunicações – 2 vagas;

Eletrotécnica – 2 vagas.

Todos os candidatos do concurso da marinha de praças serão avaliados por várias etapas, sendo a primeira composta por provas objetivas. As avaliações terão caráter eliminatório e classificatório, confira as seguintes:

Verificação de Dados Biográficos;

Inspeção de Saúde;

Teste de Aptidão Física;

Verificação de Documentos;

Avaliação Psicológica;

Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração;

Período de Adaptação.

Inscrição para o concurso da Marinha

De acordo com o edital, o prazo para a inscrição vai de 25 de julho a 14 de agosto. Há também a cobrança de taxa, no valor de R$ 65,00. As inscrições serão feitas totalmente online, através do site de Ingresso da Marinha.

Os inscritos no programa CadÚnico do Governo Federal que sejam membros de família de baixa renda poderão solicitar a isenção do valor da taxa. Os pedidos vão do início das inscrições até 5 de agosto. Mais detalhes sobre o concurso podem ser encontrados no Edital de abertura.

