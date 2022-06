Marina Silva anuncia pré-candidatura a deputada federal pelo estado de São Paulo

- Publicidade -

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) anunciou na quarta-feira (29), que será pré-candidata a deputada federal por São Paulo. A declaração foi dada em redes sociais.

Marina Silva disse que aceitou o pedido do partido depois de um longo período de discussão. O lançamento da pré-candidatura será no próximo sábado (2), na capital paulista. Na ocasião, Marina Helou também será oficializada pela Rede como pré-candidata a deputada estadual por São Paulo.

“Considero que assim posso colaborar com o objetivo estratégico de mobilizar o Brasil para o grande desafio da reconstrução e construção de políticas públicas capazes de enfrentar o crescimento intolerável das desigualdades, recuperar a economia em bases sustentáveis e preparar o estado e o país para a urgente transição necessária para nos adaptarmos às mudanças climáticas”, escreveu Marina em rede social.

Ela ainda disse estar decidida a reconstruir o país. “Coloco-me ao lado de quem vai à luta para superar o atual momento, propondo-me a contribuir para que São Paulo tenha uma representação no Congresso que seja compatível com sua potência em recursos sociais, científicos, humanos, tecnológicos e financeiros para avançarmos juntamente com gente de todos os estados, decidida a cumprir o papel instigante e desafiador de reconstruir nosso país”.

Petistas cogitavam contar com a ex-ministra de Lula como vice de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo. A Rede já declarou apoio ao pré-candidato. Aliados ouvidos pela CNN disseram na semana passada que aguardam uma aproximação de Marina Silva com o ex-presidente Lula.

Fonte/ Portal A Folha do Acre