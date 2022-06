Marido de Simone manda indireta para Simaria após climão em show

- Publicidade -

O marido de Simone Mendes, Kaká Diniz, fez um post enigmático depois do climão que envolveu a cantora e a irmã, Simaria, em um show em Caruaru, Pernambuco. Simone subiu ao palco sozinha e cantou sem a irmã em grande parte da apresentação. Ela explicou aos fãs presentes que Simaria havia passado mal mais cedo e não tinha conseguido pegar o mesmo voo. Depois de uma hora e vinte minutos do início do evento, Simaria chegou e se desculpou com os fãs presentes.

“O palco mostra o talento, mas é nos bastidores que seu caráter é revelado”, diz a frase publicada pelo empresário no Instagram. Para os fãs, a mensagem seria uma indireta para Simaria por conta do atraso de mais de uma hora na última apresentação.

“Acho que eu sei do que o Kaká está falando… Simone deveria fazer carreira solo. Pronto, falei”, comentou uma seguidora.

“Simone sozinha, chega de humilhação que a Simaria impõe”, opinou outra.

“E Simaria está passando dos limites com Simone faz tempo”, escreveu mais uma.

Diante da repercussão, o marido de Simone se pronunciou e negou que tenha sido uma indireta para a cunhada. Kaká disse ao jornalista Léo Dias que usa a frase há tempos no curso que ministra.

Fonte/ Portal R7