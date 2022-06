Marido acusa esposa de servir macarrão instantâneo em todas as refeições e pede divórcio

- Publicidade -

Um marido decidiu se divorciar da esposa sob a alegação de que a mulher servia macarrão instantâneo em todas as refeições do dia. O caso foi relatado recentemente por um juiz indiano, identificado pelo jornal New Indian Express como ML Raghunath, ao comentar rompimentos de casais com motivos mesquinhos.

Segundo o magistrado, o processo foi acompanhado por ele quando trabalhava em um tribunal da cidade de Ballari, no sul do país.

“O marido disse que a esposa não sabia preparar outra comida além do macarrão Maggi [marca do produto]“, contou Raghunath, “era macarrão no café da manhã, almoço e jantar.”

Além disso, todas as vezes que voltava do mercado, a mulher trazia apenas macarrão instantâneo, reportou o juiz.

Fonte: R7