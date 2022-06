Márcia Bittar é confirmada como candidata a vice na chapa de Gladson Cameli para a reeleição; “Serei Soldado”, diz a pré-candidata

- Publicidade -

O governador Gladson Cameli terá como companheira de chapa na condição de candidata à vice-governadora na disputa pela reeleição em 2022 a professora Márcia Espinosa Bittar, filiada ao PL e ex-esposa do senador licenciado Márcio Bittar (União Brasil), que vinha postulando vaga para o Senado. Isso abre caminho para que a chapa de Cameli tenha o atual deputado federal Alan Rick (União) como seu candidato ao Senado, para buscar uma vitória contra pelo menos três adversários (Sergio Petecão, PSD; Mara Rocha, MDB, e Jenilson Leite, PSB) ainda no primeiro turno.

O nome de Márcia Bittar como candidata a vice surgiu após uma reunião de dirigentes de nove partidos que integram a coligação encabeçada por Cameli no PP, na noite da última quarta-feira (29).

Após a reunião, os dirigentes partidários emitiram uma nota pública sobre o assunto. Veja a nota: “Movidos pelo sentimento de unidade, consciência social e bem comum, as siglas partidárias Partido Liberal, União Brasil, Republicanos, Patriotas, Solidariedade, PSDB, Brasil 35 e Democracia Cristã, reuniram-se na noite desta quarta-feira (29), e após aceitação e aprovação do governador Gladson Cameli, selaram o nome de Marcia Bittar como pré-candidata a vice-governadora na chapa majoritária à reeleição de Gladson Cameli ao Governo do Estado.

“Por reconhecer o incansável trabalho e compromisso do Governo Gladson Cameli com a sociedade acreana, os partidos acima citados, representados por seus respectivos presidentes, mais um membro de cada sigla, e do senador da República, Márcio Bittar, compreenderam a necessidade de fortalecimento da gestão estadual, garantindo assim a continuidade de um governo democrático e compromissado com a dignidade e o progresso do Acre”.

“Mais uma vez, Gladson Cameli reafirmou sua disposição em dialogar com todas as siglas partidárias e aqueles que pretendem lhe ajudar a continuar servindo ao povo acreano com dedicação, honra e justiça, buscando, sobretudo, desenvolvimento e justiça social para as famílias acreanas”.

A nota é assinada pelo governador, o senador Márcia Bittar e os dirigentes dos 9 partidos: Gladson de Lima Cameli, Governador do Estado do Acre; Marcio Bittar, Presidente do União Brasil; Moisés Diniz, Presidente do Solidariedade; Manoel Pedro Gomes, Presidente do PSDB; Edson Siqueira, presidente do Partido Liberal; Sandro Pereira, Presidente do Brasil 35;

Assis Oliveira, Presidente do Democracia Cristã; Josemir Anute, Presidente do Patriotas; João Paulo Bittar, Presidente do Republicanos, Carlos Leandro,Presidente do Cidadania;

Márcia Bittar também veio à público nesta manhã de quinta-feira (30), também, através de nota, e se manifestou sobre o assunto. Veja o que diz agora pré-candidata à vice-governadora:

“Agradeço a Deus o êxito de nossa caminhada e dos maravilhosos momentos que tivemos juntos aos acreanos dos nossos 22 municípios. Sem Ele nada podemos. Somos gratos a parceria das Igrejas na defesa intransigente dos princípios cristãos”.

“O momento é de celebrar a união de forças políticas em prol do nosso governador Gladson Cameli, um líder que realmente se preocupa com as pessoas sofridas do nosso Estado, que enfrentou com coragem a pandemia e está pavimentando um futuro de paz, crescimento econômico e bem-estar.

Agradeço e celebramos a união das forças e partidos que nos apoia e o fim das contendas selando a parceria que visa o bem do Acre.

“A caridade é o dom do governador e da nossa primeira dama, Ana Paula Cameli. Seu trabalho junto aos mais vulneráveis é digno de louvor. Temos um carinho fraternal pelo casal semeado por anos. A minha nova missão é contribuir para o trabalho árduo do nosso governador em promover o desenvolvimento do Acre. Seremos soldados”.

“O governador Gladson terá sempre a nossa fidelidade e nossa força. O momento é de trabalhar intensamente para pavimentar caminhos.

Seguimos em frente e sempre ouvindo as demandas do povo e pedindo a benção do nosso Deus.

Márcia Bittar”