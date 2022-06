Marcha pra Jesus tem presença confirmada de André Valadão no Arena da Floresta

- Publicidade -

O Grande evento evangélico, a “Marcha pra Jesus” está acontecendo na capital e vai até às 21 horas desta sexta-feira (17).

Quem ainda está em casa pode ir conferir a atração Gospel. Para chegar até o Estádio Arena da Floresta, várias Avenidas e Ruas dão acesso até a concentração final do evento. Via verde e Avenida Chico Mendes são opções de acesso com trânsito tranquilo no momento.

O evento realizado pela AMEACRE conta apoio de todas as igrejas evangélicas do Estado e a expectativa é que mais de 50 mil pessoas possam está presente no evento já que neste ano um dos maiores cantores da música gospel estará presente, André Valadão da igreja Lagoinha de Minas Gerais (MG), Além de André Valadão o pastor e Deputado Federal Marco Feliciano também está presente no evento.

Galeria de Imagens: