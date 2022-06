Maquinário do Deracre executa trabalhos nos ramais de Xapuri

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), representado pelo presidente da autarquia, Petronio Antunes, realizou nesta quinta-feira, 2, no aeródromo de Xapuri, a entrega de maquinário para execução direta de obras de manutenção nos ramais no município.

As máquinas foram entregues aos agentes técnicos do Deracre, que vão atuar com os trabalhos nos ramais seguindo determinação do governador Gladson Cameli de levar melhorias de acesso para o desenvolvimento das famílias da zona rural.

No ato de entrega das máquinas no município, Petronio Antunes agradeceu a presença de todos e falou das obras que vêm sendo executadas pelo governo do Estado em Xapuri.

“Aqui temos investimento de verdade, temos uma ponte de R$ 42 milhões para unir a cidade em andamento, temos a recuperação da pista de pouso do aeródromo, temos a pavimentação da Estrada Antônio Carlos Miranda, de R$ 25 milhões, que vai dar mais infraestrutura para a cidade, e agora com o Deracre atuando diretamente nos ramais do município para dar acesso aos produtores agrícolas que necessitam de acesso para vender seus produtos” enfatizou o presidente.

Na ocasião, estiveram presentes o diretor de Desenvolvimento Regional, Tony Roque, o engenheiro Bob Dylan Rocha, deputados estaduais e agentes técnicos do Deracre.

O programa Ramais do Acre é uma iniciativa do governo do Estado, em parceria com as prefeituras, para o melhoramento e recuperação de estradas vicinais. O objetivo é criar condições necessárias para o fortalecimento do agronegócio, escoamento da produção agrícola e garantir o acesso das comunidades aos meios urbanos e a benefícios como educação e saúde.

Fonte: Agência Acre