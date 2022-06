‘Malucos da Roça’ vence circuito junino com tema sobre retomada do arraial após dois anos de pandemia

- Publicidade -

Retratando a retomada do arraial que ficou suspenso por dois anos devido à pandemia, a quadrilha “Malucos da Roça” venceu o 14º Circuito Junino de Rio Branco. A final do concurso ocorreu nesse domingo (26) no Quadrilhodrómo, no estacionamento da Arena da Floresta e a junina levou o prêmio de R$ R$ 8 mil e troféu.

Ainda sem acreditar no resultado, o coordenador da quadrilha, Danilo Guimarães, disse que o grupo se doou de corpo e alma e entregou tudo para conseguir vencer o circuito.

“Esse título foi pra gente uma superação, por conta que na segunda etapa a gente teve uma nota que meio que desanimou, mas acabou servindo de combustível, literalmente, para incendiar mais ainda a fogueira e fazer com que a gente se consagrasse campeã. Estamos sem acreditar até agora, estamos recebendo muitos elogios. Na verdade, a fé foi bem mais forte e trabalhamos muito para ter esse resultado”, disse o coordenador.

Na primeira etapa, Guimarães conta que o grupo ficou em primeiro lugar na competição, empatado com outras duas quadrilhas, mas na segunda etapa, a “Malucos da Roça” caiu na colocação para o 4º lugar. E foi depois de muito ensaio e dedicação que eles conseguiram fazer uma apresentação que levou a maior nota da noite.

Confira o resultado:

1° – Malucos na Roça – 148,4

2° – Junina Pega-Pega – 148,1

3° – Sassaricano na Roça – 148,1

4° – Matutos na Roça – 147,5

5° – Assanhados na Roça – 142,5

6° – Explode Coração– 140,5

7° – Cl na Roça – 137,8

Conforme a organização, o 2° e 3° lugar foram definidos por critérios de desempate, de acordo com o regulamento. Conforme o edital, todas as quadrilhas participantes vão ganhar R$ 5 mil.

A premiação foi feita da seguinte forma:

1º lugar – R$ 8 mil e troféu;

2º lugar – R$ 7 mil e troféu;

3º lugar – R$ 5 mil e troféu

4º lugar – R$ 4 mil e troféu;

5º lugar – R$ 3 mil e troféu.

O 6º e 7º lugar receberam R$ 1 mil como prêmio. Ao todo, sete quadrilhas participam do concurso. Inicialmente, foi informado que oito grupos participariam do circuito, porém, o ranking conta apenas com sete porque o grupo “Amor Junino” desistiu da competição.

A primeira etapa do circuito ocorreu entre os dias 10 e 12 desse mês, no Via Verde Shopping. Três quadrilhas ficaram empatadas do ranking, com 50 pontos. Já a segunda etapa foi realizada na Praça da Revolução, Centro de Rio Branco, entre os dias 17 a 19, com a escolha da realeza.