Mais uma criança morre no PS com suspeita de Síndrome Respiratória Aguda

Heitor Rafael de Oliveira, tinha 1 ano e 4 meses de vida, e foi a óbito na manhã do último domingo (26), no Pronto Socorro de Rio Branco.

Segundo informações, a criança deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento na última terça-feira (21), com temperatura de 36,6C⁰, perda de respiração e de consciência.

De acordo com informações médicas, quando a crinça deu entrada na UPA, foi prontamente medicada, e que quando a equipe percebeu a gravidade do quadro em que a crinça se encontrava, foi acionado uma Ambulância do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) para conduzir a Heitor ao PS. Quando a criança estava sendo transferida, foi constatato uma parada cardiorespiratória, e a mesma foi a óbito dentro do Pronto Socorro em um espaço de tempo de 40 minutos.

O Departamento de Assitência Social do Estado, entrou em contato com as autoridades da Secretaria Municipal, para prestar as devidas providências a senhora Bianca Aguiar de Oliveira, mãe de Heitor.

Vale ressaltar que, se confirmado, com esse óbito, serão 11 mortes registradas em Rio Branco pela Síndrome Respiratória Agúda, na qual o número de pessoas infectadas com a doença, tem aumentado consideravelmente, e preocupa as autoridades do Estado e Município.