Mais de 8 kg de cocaína são apreendidos em embarcação que seguia de Marechal Thaumaturgo para Cruzeiro do Sul

Ao final da manhã desta quinta-feira, 2, a Polícia Civil em Cruzeiro do Sul prendeu, em flagrante, M. F. L., de 28 anos, em posse de 8,2 kg de oxidado de cocaína.

A prisão e apreensão foram efetuadas pela equipe do Núcleo DRACO/DENARC em Cruzeiro do Sul quando interceptou o carregamento de droga oriunda do município de Marechal Thaumaturgo que seguia em uma embarcação com destino ao município de Cruzeiro do Sul.

De acordo com a investigação, a droga seria enviada para outros Estados da Federação. A droga estava acondicionada em 8 pacotes envoltos a fita adesiva dentro de um balde com farinha que, de acordo com a investigação, seria para ludibriar o trabalho da polícia.

O preso foi conduzido a Delegacia Geral do município para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocado à disposição da Justiça.

Fonte:Ascom/PCAC

Via:AcreNews