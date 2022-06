Maior evento de franquias do Brasil começa nesta quarta; redes anunciam novidades

- Publicidade -

Começa nesta quarta-feira, 22, a ABF Franchising Expo, feira de exposições e principal evento ligado a setor de franquias no Brasil. Até dia 25 de junho, redes de franquia de todo o Brasil vão expor seus produtos, serviços e anunciar novidades. Depois de um hiato de dois anos, esta será a primeira vez que o evento volta a acontecer de maneira presencial, na cidade de São Paulo.

A ABF Franchising Expo, organizada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) é também a maior feira de franquias do mundo. Para a edição de 2022, são esperadas mais de 400 marcas expositoras e milhares de interessados e aspirantes a franqueados. Em sua última edição, em 2019, a feira recebeu cerca de 60.000 visitantes.

Nos 32 mil metros quadrados de exposição, a ABF Franchising Expo trará franquias com investimento de R$ 10 mil a R$ 2 milhões, de segmentos variados como alimentação, moda, educação, saúde, beleza e bem-estar, turismo, serviços automotivos, entre outros. Em um espaço chamado de “boulevard de microfranquias”, visitantes também poderão conhecer redes com investimentos que vão de R$ 2.000 a R$ 105.000.

Muitas redes serão estreantes no evento, expondo seus produtos pela primeira vez desde que foram criadas. Segundo projeções da ABF, 25% das empresas expositoras estarão lá pela primeira vez. É um ritmo que acompanha o crescimento das franquias em si — em 2021, o setor cresceu 8% em número de redes.

Entre as redes de franquia que irão apresentar novidades está a American Cookies e também a Yes! Idiomas. Veja a lista abaixo:

Redes de franquia com novidades na ABF Franchising Expo

American Cookies

Para a sua primeira participação da ABF Franchising Expo 2022, a American Cookies, rede brasiliense especializada em cookie americano, lança um formato inédito de franquia: o contêiner. A intenção é oferecer um modelo mais acessível a novos franqueados, com investimento inicial a partir de R$ 149 mil. O formato foi pensado para atender, principalmente, cidades menores, a partir de 50 mil habitantes, e em municípios sem a presença de grandes players de shoppings centers. Em 2021, a American Cookies cresceu 400%, e, para 2022, a expectativa é faturar R$ 40 milhões.

Pagolivre

A Pagolivre, fintech de meios de pagamento, vai lançar no evento um marketplace próprio dedicado a redes de franquia que desejam criar um novo canal de relacionamento com o cliente. Para isso, criou um aplicativo white label, ou seja, que pode ser customizado, para que empresas possam editar identidade visual, ações de maketing e promoções.

YES! Idiomas

A Yes! Idiomas irá lançar seu primeiro modelo de microfranquia para operar dentro de instituições de ensino., numa configuração de “loja dentro da loja”. A rede, que já conta com outros três formatos de franquias (soft, light e premium) formatadas de olho na interiorização da marca, agora investe em um conceito mais acessível, com investimento inicial a partir de R$ 30 mil.

Odontolatina

A rede de franquias de clínicas odontológicas, participa pela 1ª vez da ABF Franchising Expo e anuncia um novo modelo de franquia com investimento a partir de R$ 29.000. A franquia Soft, que tem operação enxuta e gestão automatizada, tem possibilidade de faturamento de até R$ 100.000. O retorno do investimento acontece entre 12 e 24 meses.

YANG

Estreando na Feira da Franquias da ABF, a marca de lingeries modeladoras e funcionais YANG vai levar uma loja modelo para simular a experiência de adquirir produtos, tanto para clientes quanto para futuros investidores. Hoje, a marca tem 2 lojas próprias e outras 9 licenciadas e estima fechar 2022 com 20 lojas em operação. O faturamento do último ano foi de R$ 7 milhões. Para ingressar na rede, o investimento inicial é de R$160 mil. Temas: empoderamento feminino, franquias para mulher; loja na mala;

Ecoville

A Ecoville, franquia de soluções de limpeza, leva para feira dois modelos de negócios. No modelo móvel, o franqueado não precisa de uma loja física, apenas o automóvel e o estoque. Já o modelo de loja física permite que o franqueado, por meio de um shopping de produtos de limpeza, ofereça uma estrutura física para venda de itens. A marca estima fechar o ano com 100 novas franquias e faturamento de R$160 milhões. O investimento inicial é de R$ 65 mil.

SMZTO

Fundada pelo empresário José Carlos Semenzato, a SMZTO, holding de franquias, vai apresentar os novos modelos de negócios de suas 15 marcas investidas. No caso das marcas Peça Rara, rede de brechó de luxo, a novidade será a apresentação da nova sócia e embaixadora, a atriz Deborah Secco. Já a Nanica, rede de banoffes gourmet, vai receber no stand o cantor Tiago Abravanel, sócio da marca. A holding finalizou 2021 com 3,5 mil franquias em operação e faturamento de R$ 4,5 bilhões.

300 Franchising

A aceleradora de franquias vai apresentar 30 marcas de diversos segmentos, com investimentos a partir de R$ 35 mil. Além disso, vai promover palestras gratuitas com personalidades renomadas, como os investidores Cris Arcangeli e João Kepler.

Grupo Hope

O Grupo HOPE vai destacar na Feira da ABF o modelo de loja DUO, que une em um só espaço as lojas HOPE (moda íntima) e HOPE Resort (moda praia e fitness). O novo formato tem como foco cidades pequenas, com no máximo 200 mil habitantes, dando prioridade para as regiões de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e os Estados da Região Nordeste. O DUO possibilita que o franqueado faça um investimento menor, uma vez que lojas em shoppings center exigem um aporte inicial de R$ 460 mil (as de rua podem ser abertas com R$ 300 mil).

Grupo Uni.co (Imaginarium, Puket)

O Grupo Uni.co que integra a Americanas S.A desde 2021, tem as franquias Imaginarium, Puket e Love Brands, que em uma mesma loja reúne produtos das marcas Imaginarium, Puket, Balonè e Chilli Beans, pensado para levar as marcas para cidades menores. Juntas, as três marcas têm mais de 400 unidades pelo país.

Padaria Pet

A rede especializada em petiscaria e confeitaria para cães e gatos vai apresentar um novo modelo de franquia, um contêiner de 12 metros quadrado e que oferece serviços como banho, tosa, confeitaria e exposição de produtos. Além disso, a rede também vai lanãr na feira a Confeitaria da Padaria Pet, qure comercializa bolos, docinhos como beijinho e brigadeiro, cupcake, ovo de Páscoa recheado com côco, entre outros itens.

Billy The Grill

O Grupo Alento, das marcas de food service Billy The Grill, Vizinhando, Naa! Sushi Bar e a CKBrazil, separou algumas novidades para a marca Billy The Grill, que iniciou um processo de expansão em São Paulo. Na feira serão apresentados em primeira mão os novos pontos comerciais na cidade e no interior do estado, negociados especialmente para o evento. Além da capital, estão nos planos de expansão também as cidades de Campinas, Sorocaba, Jundiaí, Ribeirão Preto, Taubaté, São José do Rio Preto e São José dos Campos.

Grupo Kalaes

A holding de franquias que incorpora as marcas Instituto Ana Hickmann, Maislaser, Nani Sound, Além do Olhar – Ateliê de Sobrancelhas, Rede Elétrica Solar e OdontoSpecial vai oferecer um voucher de R$ 3 mil reais de desconto sobre a taxa de franquia em qualquer uma das redes, e em até 30 dias após a retirada.

Emporium da Beleza

A rede vai oferecer descontos na taxa de franquia e no parcelamento de equipamentos, e ofertas para multifranqueados que fecharem em mais de um território. Além disso, no estande, a marca irá fazer a demonstração do novo laser 4D, o primeiro no Brasil a realizar clareamento de pele. O estande estará na rua B039.

Convex Brasil

A Convex Brasil, de vendas de joias, irá oferecer condições especiais e exclusivas para quem adquirir uma unidade da franquia até o dia 6 de julho: um desconto de R$ 15 mil na compra do quiosque, tradicionalmente vendido por R$ 153 mil.

Vida Leve

A rede de franquias de produtos naturais vai lançar na feira a bag, uma mala com produtos naturais (sem glúten, lactose, suplementos, nutracêuticos e outros) que podem ser vendidos em qualquer lugar. O valor de investimento é a partir de R$9,9 mil (da bag) e o tempo de retorno é de 3 meses.

As franquias no Brasil

Levantamento da ABF mostra que o faturamento das redes de franquias cresceu 8,8% no primeiro trimestre frente ao mesmo período do ano passado, para 43,3 bilhões. No acumulado dos últimos doze meses, o crescimento da receita foi de 13,9%, com faturamento de R$188,5 bilhões, equivalente ao patamar do período pré-pandemia, e gera cerca de 1,5 milhão de empregos diretos.

“O momento é de retomada, com um sistema de franquias ainda mais digital. Vivemos também um período de novos desafios, com marcas se reinventando, mais maduras, colocando em prática as lições aprendidas nestes dois anos de pandemia e melhor preparadas para o futuro”, afirma André Friedheim, presidente da ABF.

Fonte/ Portal EXAME