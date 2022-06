Mãe é presa por mentir e acobertar marido que estuprava a filha dela

- Publicidade -

Uma mulher de 39 anos foi presa na última semana, em Abadia de Goiás, acusada de mentir para a polícia para acobertar o marido e tentar evitar a prisão dele por estuprar a filha dela.

De acordo com a Polícia Civil, o criminoso teria aproveitado um momento a sós com a garota de 12 anos para cometer o abuso. Quando a mãe voltou, presenciou a cena.

A mulher, porém, não só deixou de prestar queixa, como, ao ser questionada pela polícia, afirmou que não tinha visto o crime;

Segundo o G1, a polícia percebeu, com base na investigação, que a mulher havia mentido. Por isso, pediu sua prisão temporária, que ocorreu na última quarta-feira (8).

A prisão preventiva do estuprador também foi pedida, mas, até a última sexta (10), ele continuava solto.

O que é abuso sexual infantil?

O código Penal brasileiro prevê que o abuso infantil é todo envolvimento de uma criança em uma atividade sexual na qual ela não compreende. Por não entender a situação, a criança não está apta a se defender e, tampouco, informar consentimento.

O abuso infantil ainda é uma realidade brasileira, e de acordo com dados do Disque 100 em 2019, pelo menos 17 mil denúncias foram feitas.

Vale ressaltar que nem sempre a criança entende a situação, e permanece em silêncio, vindo a comentar sobre o crime apenas na idade adulta.

Se enquadram neste crime as modalidades: pedofilia, violência sexual, abuso sexual e exploração sexual.

Contatos para denunciar abuso sexual infantil:

Disque 100

Ouvidoria Online

Proteja Brasil

Bem como nos casos de homofobia e racismo, as denúncias de abuso infantil podem ser feitas anonimamente por meio do número 100 no telefone. Vale lembrar que todos os relatos são encaminhados para órgãos de investigação competentes.

