Mãe é presa por acobertar estupro da própria filha pelo marido

Em Abadia de Goiás, a 23 km de Goiânia, uma mulher de 39 anos foi presa por suspeita de acobertar o estuprou da filha — de apenas 12 anos — pelo próprio marido. O mandado de prisão temporária foi cumprido na última quarta-feira (8/6). Enquanto isso, o padrasto se encontra foragido da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, a criança estava em casa sozinha com o padrasto e a mãe, ao retornar, viu a cena de violência contra a filha. No entanto, a mulher não teria acionado as autoridades.

Na delegacia, a mulher negou o crime em depoimento. Entretanto, a polícia destacou que com base em depoimentos de testemunhas e provas colhidas durante a investigação ficou constatado que a mãe estava mentindo para defender o companheiro.

A investigação comprovou que a criança havia sido sofrido violência sexual através da entrevista com outras testemunhas e das provas colhidas durante a apuração dos fatos.

O padrasto ainda se encontra foragido, se condenado o autor poderá pegar de 8 a 15 anos de prisão por estupro de vulnerável. A mulher, também poderá ser indiciada pelo mesmo crime devido ter a obrigação de denunciar o abuso

O nome dos acusados não foi divulgado.