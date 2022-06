Mãe é presa após dar vários tapas na cara do filho de 5 anos em lanchonete

- Publicidade -

Uma mulher foi presa após agredir uma criança de 5 anos, enquanto estava em uma lanchonete em Alta Floresta (803 km), na madrugada deste sábado (11). A vítima é filho da agressora.

Segundo testemunhas, a mulher que estava visivelmente embriagada e teria dado várias tapas no rosto da criança, ainda dentro da lanchonete.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher estava com forte cheiro de álcool, andava cambaleando e falava de maneira desconexa e não foi difícil localizá-la no estabelecimento. O Conselho Tutelar foi acionado para conferir o estado da criança, que deve ficar aos cuidados de um parente.

A mulher foi detida e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil.