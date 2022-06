Mãe de Wesley Safadão chora e pede que fãs orem pelo cantor após internação

- Publicidade -

Dona Bil, mãe de Wesley Safadão, usou as redes sociais na noite de quarta-feira (29), para desabafar sobre o estado de saúde do cantor, internado para tratar uma hérnia discal.

Em lágrimas, ela escreveu: “Entrego a recuperação do meu filho nas mãos de Deus. Deus sabe que ele ama cantar e encantar. Peço orações a todos os fãs, amigos e familiares. Que logo ele possa estar de volta aos palcos, fazendo o que ama fazer.”

Mais cedo, a assessoria de imprensa de Safadão anunciou o cancelamento dos próximos shows que ele faria devido às fortes dores nas costas que o artista está sentindo. Ele deve ficar afastado, no mínimo, até o próximo dia 6.

“Diagnosticado com hérnia discal entre a terceira e a quarta vértebra lombar, com estreitamento do canal vertebral e importante compressão das estruturas neurológicas dentro deste canal, Wesley ficará internado para tratamento intenso e permanecerá em repouso até uma nova avaliação médica”, diz parte da nota.

